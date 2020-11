Coronavirus, operatori sanitari a rischio: gli infermieri i più esposti al contagio

L’emergenza coronavirus costringe ogni giorno tantissimi medici ed infermieri ad esporsi ad un grosso rischio. Da una ricerca della Rutgers University, pubblicata sulla rivista Bmc Infectious Diseases, emerge che sono proprio gli infermieri, tra gli operatori sanitari, ad avere una maggiore prevalenza di infezione da Sars-Cov-2.

Gli esperti hanno analizzato quanto accaduto durante la prima fase della pandemia: lo studio ha valutato 546 operatori sanitari esposti in maniera diretta con pazienti Covid in due ospedali del New Jersey e 283 operatori non sanitari senza contatto diretto con pazienti affetti da coronavirus.

Oltre il 7% degli operatori sanitari tra tutti i partecipanti è risultato positivo con coloro che hanno trascorso una percentuale maggiore del loro tempo nelle stanze dei pazienti che avevano maggiori probabilità di risultare positivi all’infezione. Dei 40 operatori positivi più della metà erano infermieri. Mentre coloro che lavorano nelle terapie intesive hanno avuto il tasso di infezione più basso tra gli operatori sanitari, probabilmente per un uso più corretto delle protezioni individuali.