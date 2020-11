Coronavirus, l’Inghilterra verso la fine del lockdown: domani Boris Johnson illustrerà i piani di governo

Il primo ministro britannico Boris Johnson domani esporrà il piano del governo per l’uscita dell’Inghilterra dal suo secondo lockdown nazionale, il 2 dicembre, delineando quello che dovrebbe essere un sistema di livelli “rafforzato“ per il Paese. Lo ha confermato oggi il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak. “Il premier domani definirà maggiori dettagli sui prossimi passi e sulla nostra lotta contro il coronavirus – ha detto Sunak a Sky News – La buona notizia è che usciremo dalle restrizioni nazionali il 2 dicembre, come aveva già dichiarato il primo ministro annunciando le nuove misure“.

Johnson ha convocato una riunione di gabinetto per “discutere i dettagli che consentano di tornare al sistema a livelli“. “Consentendo un approccio localizzato – ha continuato il Cancelliere – questo risulta essere un modo migliore per affrontare la pandemia”. La settimana scorsa, la dottoressa Susan Hopkins, epidemiologa dell’agenzia governativa Public Health England, aveva dichiarato che il governo dovrebbe prendere in considerazione il “rafforzamento” del sistema a livelli, fino a quando nel Regno Unito non sarà reso disponibile un vaccino efficace. “Abbiamo riconosciuto che la suddivisione in livelli del paese ha avuto un effetto diverso in ciascuna area – aveva detto – Abbiamo riscontrato un’efficacia minima per le restrizioni di Livello 1, e penso che quando guardiamo a quali livelli potrebbero esserci in futuro, dovremo pensare a rafforzarli per farci superare i mesi invernali”.