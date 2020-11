Coronavirus, l’Italia divisa in tre zone di rischio: la spiegazione facile dei The Jackal [FOTO]

Le misure restrittive del nuovo Dpcm entreranno in vigore domani: a partire da domani, venerdì 6 novembre, infatti, l’Italia sarà divisa in tre zone, per colore, in base alla gravità della situazione in cui si trovano per l’emergenza coronavirus. Ieri il Premier Conte ha spiegato in una conferenza stampa cosa si potrà e non si potrà fare, cosa è consentito e cosa invece è vietato, ma in tantissimi sono andati in confusione, non riuscendo ad avere le idee molto chiare.

Per questo motivo i The Jackal hanno deciso di semplificare tutto e spiegare le tre zone con delle chiare immagini. “Le zone spiegate facile”, si legge in un loro post social a corredo di tre foto molto simpatiche. Impossibile descriverle a parole, bisogna semplicemente sfogliare la gallery, guardarle e farsi una bella risata. Beh, più chiaro di così…