Coronavirus, Iva Zanicchi “ancora in ospedale, mi è tornata febbre e ho la polmonite”

In un video pubblicato su instagram dall’ospedale di Vimercate dove è ricoverata dopo aver contratto il Covid-19, Iva Zanicchi aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute. ”Sono sempre in ospedale ma sto bene. Sono un po’ in crisi perché pensavo di andare a casa ma invece mi è tornata la febbre e non mi lasciano andare via. Adesso vediamo, sono un po’ delusa ma ho ancora la polmonite”, dice la cantante.

”Sono qui all’ospedale di Vimercate, un ospedale molto bello con stanze ariose dove ti curano bene e sono molto carini. Voglio salutare tutti – dice commossa la Zanicchi – perché io una dimostrazione di così grande affetto non l’ho mai ricevuta”. “Adesso vediamo che succede tra due giorni vi mando un altro video per farvi vedere anche il lavoro che fanno non solo questi medici e questi infermieri ma anche gli addetti alle pulizie che fanno dei sacrifici inenarrabili. Stanno otto ore bardati senza poter andare in bagno, senza poter bere, incredibile! Pensateci, fate attenzione, proteggetevi e non intasate gli ospedali se non è proprio necessario”.