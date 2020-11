Coronavirus, Jaguar medita sulla pandemia: le riflessioni dei designer

Attraverso una serie di filmati che vogliono guardare al futuro attraverso un pensiero positivo, i designer Jaguar hanno dedicato un po’ del loro tempo esaminando le proprie esperienze personali riguardanti l’attuale pandemia mondiale. Durante questo periodo estremamente difficile, ognuno di noi ha dovuto modificare la propria vita quotidiana ed ha percepito l’impatto del COVID-19 in modo differente. Questo senso di incertezza e sconvolgimento ha costretto le persone a fare una pausa, a fare il punto su ciò che è realmente importante e a valutare ciò che veramente aggiunge uno scopo e un significato alle proprie vite.

Sebbene estremamente dirompenti e difficili da affrontare, i tempi di crisi possono spesso generare una spinta consistente all’innovazione e alimentare la necessità di una maggiore creatività. Nei filmati, cinque designer Jaguar fanno una disamina su come potrebbero dare il loro contributo verso una visione più positiva per il futuro e, contestualmente, condividono i propri impegni per la creazione di un cambiamento duraturo:

Julian Thomson, Design Director , sottolinea l’importante ruolo che ricopre il design e la creatività positiva – vedi filmato Julian Thomson

, sottolinea l’importante ruolo che ricopre il design e la creatività positiva – vedi filmato Julian Thomson Lizete Druka, Senior Design Strategist , ritiene che tutto questo rappresenti un’opportunità per accelerare il cambiamento positivo – vedi filmato Lizete Druka

, ritiene che tutto questo rappresenti un’opportunità per accelerare il cambiamento positivo – vedi filmato Lizete Druka Paven Patel, Exterior Design Manager , sta abbracciando il cambiamento che ha consentito alle persone di avvicinarsi – vedi filmato Paven Patel

, sta abbracciando il cambiamento che ha consentito alle persone di avvicinarsi – vedi filmato Paven Patel Per Louise Thorburn, Colour & Materials Designer , la pandemia mondiale ha ridefinito le priorità di ciò che è importante – vedi filmato Louise Thorburn

, la pandemia mondiale ha ridefinito le priorità di ciò che è importante – vedi filmato Louise Thorburn Per Andrea Rosati, Brand Design Manager, questa è un’opportunità per sfidare le convenzioni e dare forma al futuro – vedi filmato Andrea Rosati

Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhSr9HMRx2LMmA1DFOJKobq1tw4IRQVM7

Julian Thomson, Jaguar Design Director, ha dichiarato: “Gli eventi degli ultimi mesi ci hanno costretto ad una pausa, in cui abbiamo potuto fare un passo indietro dal caos e dalla frenesia della vita quotidiana, riuscendo in questo modo a valutare cosa sia veramente speciale. Spero che la mia squadra torni rigenerata, con nuove idee e una maggiore chiarezza su ciò che in futuro sarà importante nel mondo.”