Coronavirus, Jovanotti ringrazia gli operatori sanitari: “state facendo la storia!”

L’emergenza coronavirus mette a rischio ogni giorno tantissimi operatori sanitari, che lavorano esposti in prima persona, consapevole che la lotta col Covid è davvero tosta. Per questo motivo Jovanotti ha deciso di mandare un messaggio speciale a chi lavora ogni giorno in ospedale: “‘State facendo la storia! Veramente grazie, grazie proprio di cuore a tutta la vostra categoria“, le parole di Lorenzo Cherubini per gli operatori dell’ospedale di Arezzo telefonando un amico ricoverato. A raccontare il ringraziamento di Jovanotti è stato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sul suo profilo Facebook: “il ringraziamento di Jovanotti è quello di tutti noi. Gli infermieri lo hanno omaggiato con le sue canzoni scritte sulle tute d’ordinanza, grazie Lorenzo per le tue parole. Toscana, avanti coraggio!“.