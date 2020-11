Coronavirus, la Germania insorge: in migliaia protestano contro le restrizioni a Lipsia [FOTO e VIDEO]

Non solo Italia: anche la Germania insorge e protesta contro le restrizioni anti-Covid. Migliaia di persone hanno manifestato nel centro di Lipsia, in Germania, contro le restrizioni imposte dal governo per rallentare la diffusione del coronavirus, dopo che un tribunale ha rifiutato all’ultimo minuto di imporre che la protesta si svolgesse altrove.

“È difficile spiegare come solo due famiglie possano incontrarsi, ma a 16mila sia permesso manifestare in una piazza”, ha detto il portavoce della città Matthias Hasberg all’agenzia di stampa dpa, dopo la decisione della corte d’appello. Secondo i calcoli delle autorità locali, solo 5mila persone avrebbero potuto radunarsi nella Augustusplatz rispettando la distanza di 1,5 metri l’una dall’altra, quindi gli amministratori avevano cercato di spostare la manifestazione in un luogo più vasto.

I dimostranti avevano previsto 16mila partecipanti. Questi esponevano bandiere tedesche e cartelli. La Germania conclude la sua prima settimana di lockdown parziale, secondo il Robert Koch Institute gli effetti si vedranno a partire da due due o tre settimane dall’inizio delle chiusure. A Monaco, invece, una corte d’appello ha confermato il divieto della città di manifestare contro le restrizioni, in proteste programmate per sabato e domenica.