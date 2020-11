Coronavirus, le Regioni a Speranza: “Esame congiunto dei dati per le decisioni finali”

“Nel corso della riunione di oggi” con il titolare della Salute Roberto Speranza “abbiamo condiviso con il Ministro la necessità che vi possa essere un esame congiunto dei dati, utile a favorire le decisioni finali”. Lo afferma il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini al termine di un incontro tenuto dalla Conferenza con il ministro Speranza. “Siamo preoccupati – aggiunge Bonaccini – del dibattito apparso in questi giorni sugli organi di stampa su un possibile conflitto e sulle sue conseguenze che potrebbero portare a delle spinte centraliste che a nostro avviso non sono la risposta in questa grave crisi sanitaria. Occorre viceversa – sottolinea – una più stretta collaborazione istituzionale e una più forte condivisione, come è emerso oggi nell’incontro”.