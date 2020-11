“Caro Signor Sindaco, se chiudi la città Babbo Natale potrà entrare?”, il primo cittadino di Ferrara risponde al piccolo Claudio: “lui è immune da qualsiasi malattia”

Sono tantissimi i bambini che in questa nuova emergenza per coronavirus sono preoccupati in vista del Natale e dell’arrivo di Babbo Natale. I più piccini, infatti, temono di non poter ricevere i doni che Babbo Natale porta in tutto il mondo dal suo villaggio in Lapponia.

Sono tanti quindi i bambini che scrivono a politici, sindaci, presidenti. Oggi è la letterina di Claudio Maria, bimbo di 6 anni di Ferrara, a fare il giro del web: “Caro Signor Sindaco, Babbo Natale arrivera’ anche qui a Ferrara, dovra’ indossare la mascherina e usare il gel come me, e se chiudi la citta’ avra’ il permesso per entrare? Grazie. Claudio Maria“, ha scritto il piccolo regalando al sindaco un disegno natalizio.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Alan Fabbri: “Un amico elfo che lavora nel suo laboratorio al Polo Nord mi ha confermato quello che ho sempre immaginato: Babbo Natale e’ immune da qualsiasi malattia, ed e’ per questo che e’ sempre riuscito a portare i suoi regali a tutti i bambini. L’elfo mi ha pero’ anche detto che Babbo Natale quest’anno e’ un po’ preoccupato, quindi per dare il buon esempio, e per la sicurezza di tutti, quest’anno usera’ la mascherina cercando di evitare i contatti. Se tutti faranno i bravi e sconfiggeremo definitivamente il virus, Babbo Natale ha anche promesso che l’anno prossimo portera’ un doppio regalo a tutti i bambini. Io fossi in te lo direi a tutti i tuoi amici a scuola“, ha scritto il sindaco.