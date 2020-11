Coronavirus, messa di Natale anticipata? Lino Banfi ci scherza su: “magari i Re Magi non sono pronti”

Le festività natalizie del 2020 non saranno le stesse a causa della pandemia. Il coronavirus minaccia il Natale, che non potrà essere festeggiato con i soliti cenoni e pranzi con lunghe tavolate di parenti ed amici. Si parla tanto anche dell’ipotesi di anticipare la messa della notte di Natale a causa del coprifuoco alle 22: “La messa di Natale anticipata? Intanto bisogna chiedere al Papa, non possiamo decidere noi. Magari i Re Magi non sono pronti….“, ha scherzato Lino Banfi a LaPresse. Lo dice scherzando con LaPresse l’attore Lino Banfi. “Io lascerei le cose come stanno ma se c’è il coprifuoco si farà così ed è la stessa cosa“, ha aggiunto il famoso attore pugliese prima di aprire una parentesi sul Natale 2020: “Come nonni sappiamo che sarà un Natale diverso e tristarello ma saranno felicissimi dal 2021 in poi, dal prossimo anno lo desidereremo di più. Se anche per un anno non siamo 15-20 persone a tavola non è la morte di nessuno. Se bisogna combattere, combattiamo. Credo che quest’anno per sicurezza i miei nipoti non verranno, la sera del 24 credo saremo io, mia moglie, mio figlio Walter e mia figlia Rosanna con il marito. Non più di 4-5 persone“.