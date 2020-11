Coronavirus, nuove limitazioni per gli over 70? Piero Angela sincero: “contrario a divieti generalizzati”

Nelle ultime ore si parla tanto di un possibile lockdown per gli over 70, per mettere al sicuro i più anziani durante questa nuova emergenza coronavirus. A proposito di questa importante novità è intervenuto anche Piero Angela: “Se il decreto vieta gli spostamenti in modo generalizzato a tutti gli over 70 come un’unica categoria, mi trova contrario. Anziano a 70 anni? Figuriamoci. Per me una persona a settant’anni è ancora giovane. Ha ancora molto da fare, da dire, da produrre, da condividere”, ha spiegato al Messaggero. .

“Bisogna innanzitutto capire nel dettaglio cosa prevede esattamente il nuovo decreto: quando parla di limitazioni per gli over 70. Se il decreto vieta gli spostamenti in modo generalizzato a tutti gli over 70 come un’unica categoria, mi trova contrario, perché forse corre il rischio di essere discriminatorio. Nel senso che gli over 70 che ancora hanno un’attività devono poter continuare a farla seppur con tutte le precauzioni e le norme anti-Covid. Se il decreto, invece, prevede una regolamentazione agli spostamenti degli over 70 che magari non lavorano, in questo caso specifico posso capirlo e condividerlo. In questa situazione particolare è il caso di stare il più possibile a casa. Io già pratico il mio lockdown senza che nessuno me lo abbia imposto. In questo periodo sto lavorando da casa, sto preparando il programma. Vado in giro solo quando strettamente necessario. Tutti quelli che possono evitare condizioni potenzialmente a rischio, dovrebbero farlo”, ha concluso.