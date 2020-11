Coronavirus: la Regione Lombardia prosegue la sua campagna di sensibilizzazione con Martina Luoni

Una linea comunicativa dal messaggio forte, diretto e concreto, che rientra nell’azione di sensibilizzazione della Regione Lombardia sul tema della responsabilità individuale per contrastare la diffusione del Coronavirus e che ha deciso di coinvolgere diversi testimonial, in questo caso Martina Luoni, giovane 26enne malata di cancro.

Martina lancia un appello sul suo canale Instagram che in poche ore diventa virale. La Regione Lombardia, dopo la collaborazione con Zlatan Ibrahimovic, sceglie di dare voce alla giovane ragazza per scuotere le coscienze e diffondere il suo messaggio di buonsenso e rispetto delle regole.

Questo secondo video di Regione Lombardia vede protagonista una giovane ragazza che, fissando la telecamera, si rivolge allo spettatore ricordando che la garanzia delle cure ospedaliere, per lei e per tante altre persone malate come lei, dipende dal nostro comportamento. Martina ci ricorda ancora l’importanza di indossare la mascherina, mantenere le distanze e, soprattutto, non uscire di casa, se non strettamente necessario.

“Il suo messaggio invoca una riflessione e un richiamo alla responsabilità di tutti e, sono certo, non resterà inascoltato”scrive il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Il video, girato al 38esimo piano di Palazzo Lombardia, é stato pubblicato alle ore 18.00 di oggi su tutti i canali (Internet, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) della Regione Lombardia e di Lombardia Notizie.