Coronavirus, Lopalco sul nuovo DPCM: la Puglia “probabilmente sarà arancione. Io avrei anticipato il coprifuoco alle 21”

“Il testo completo” del nuovo Dpcm “mi è arrivato pochi minuti fa e ancora non sappiamo il succo di tutta la questione, cioè la classificazione delle regioni nelle varie fasce: ancora non so di che ‘colore’ sarà la Puglia. Credo però saremo nel colore intermedio, un arancione chiaro“: lo sostiene l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità pugliese, intervistato da ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. “Il famoso Rt in Puglia è intorno a 1,5 – in qualche provincia un po’ di più, in qualche provincia un po’ di meno – quindi un valore borderline. Ma si riferisce alla settimana scorsa“. “Si calcola sulle ultime 2 settimane” e “di solito lo verifichiamo il giovedì, con pubblicazione dei dati il venerdì“. Quindi, “essendo un dato dinamico“, teoricamente potrebbe accadere di essere inseriti in una fascia piuttosto che in un’altra sulla base di un dato che domani cambierà.

Per quanto riguarda le limitazioni agli spostamenti, “dopo le 22 c’e’ poco movimento nelle citta’, per avere effetti io avrei anticipato il coprifuoco alle 21 almeno. Una misura del genere non puo’ basarsi su dati scientifici, credo che questa misura abbia piu’ potere comunicativo. Il messaggio e’ che dopo che si finisce al lavoro bisogna tornare a casa. Se i contagi scenderanno grazie a questo Dpcm lo vedremo tra 10 giorni”

La seconda ondata di contagi potrebbe “durare un paio di mesi, speriamo che a Natale sia in fase di discesa“.

Alla domanda se a Natale le famiglie potranno riunirsi, Lopalco ha consigliato: non piu’ di “6-7 persone“.