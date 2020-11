Coronavirus, Macron: “Abbiamo frenato il virus” e annuncia l’allentamento delle misure in Francia

Nel giorno in cui anche la Francia, dopo l’Italia, supera la soglia delle 50.000 vittime di Covid-19, il Presidente Emmanuel Macron annuncia che il picco della seconda ondata è stato superato. Secondo i dati di Sante’ Publique, con 454 decessi negli ospedali e il cumulo di 4 giorni di morti in case di riposo e istituti per disabili (551), oggi si è raggiunta la cifra di 50.237 morti dall’inizio della pandemia.

“Abbiamo frenato la circolazione del virus“: ha detto Macron all’inizio del suo intervento in diretta tv ai francesi per annunciare un alleggerimento delle misure di lockdown. Il presidente ha ringraziato “il civismo” dei francesi: “I nostri sforzi, i vostri sforzi, hanno pagato, il picco della seconda ondata e’ passato“.

“Nuove tappe da sabato nelle misure contro il Covid-19: gli spostamenti saranno consentite nei limiti 20 km e per tre ore, le cerimonie religiose per trenta persone. Saranno autorizzate le attivita’ extra-scolastiche all’aperto”. Da sabato 28 novembre, i negozi in Francia torneranno ad aprire, cosi’ come le biblioteche, fino alle 21. Cinema, teatri e musei riapriranno dal 15 dicembre, ha annunciato Macron.