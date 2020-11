Coronavirus, Macron: “Martedì annuncerò allentamenti, niente è peggio dell’incertezza”

Emmanuel Macron ha anticipato in un colloquio a Le Journal de Dimanche i temi principali del discorso che terrà martedì alle 20: il presidente francese annuncerà un “allentamento progressivo delle restrizioni” ma non la fine del lockdown, e quindi, in sostanza, una prima riapertura in alcuni settori economici e sociali.

Di certo, precisa il settimanale, non userà l’espressione “ritorno a giorni felici” come accaduto al termine del primo lockdown ad aprile, ma indicherà la strada per il futuro, a partire da una graduale riapertura di esercizi commerciali, probabilmente da settimana prossima, e dei luoghi di culto, come indicato dall’Eliseo e riportato dal settimanale.

“Niente è peggio dell’incertezza e l’impressione di una tristezza senza fine“, ha detto Macron a JDD. “Abbiamo bisogno di coerenza, chiarezza, direzione. Sapere insieme dove stiamo andando e come arrivarci. È difficile perché la pandemia è intrinsecamente imprevedibile e globale. Ma la chiave è la fiducia, che è essa stessa la chiave del successo“.