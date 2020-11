Coronavirus, madre e figlia trovate morte in casa: erano positive al Covid

Arriva da Frosinone una tragica scoperta: sono stati trovati senza vita nella loro abitazione in un appartamento in Via Marittima, i corpi di due donne. Si tratta di madre e figlia, entrambe anziane, rispettivamente di 89 e 70 anni: entrambe soffrivano di diverse patologie che si sono rivelate fatali dopo la positività al coronavirus.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, entrambe le signore erano positive al Covid-19 e a causa delle malattie pregresse non sono sopravvissute, ma sarà solo l’autopsia a fare luce sulle cause del decesso. Bisognerà inoltre capire se la loro situazione clinica è stata seguita in maniera adeguata.