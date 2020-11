Coronavirus, oggi Malgioglio entra nella casa del Grande Fratello Vip ‘per proteggersi’:

Torna questa sera l’appuntamento col Grande Fratello Vip. Colpi di scena, addii e anche nuovi concorrenti: la puntata di oggi si prospetta ricca di spettacolo. Farà oggi il suo ingresso nella casa del Gf Vip Cristiano Malgioglio: una decisione nata dalla necessità di rifugiarsi e proteggersi dal coronavirus e le sue conseguenze devastanti, non solo fisiche ma anche psicologiche.

‘‘Il dolore che ci circonda per me ormai è diventato insopportabile, in questi ultimi tre mesi mi sono domandato se fosse il caso di tornare nella Casa del ‘Grande Fratello’ dopo il successo strepitoso che ho avuto con la mia partecipazione alla seconda edizione del reality. Ma mettermi in gioco è stata sempre la mia forza, sono un artista che fa la differenza. Sono uscito da Regina e rientro da Imperatrice. Ho bisogno di allontanarmi da tutta questa sofferenza, per respirare, per togliermi la mascherina, se non ci fosse stato il Covid ora sarei in qualche parte del mondo a rilassarmi come ho sempre fatto. Magari sarei in Turchia dal mio amico del cuore che non vedo da ben 8 mesi. Ho fatto questa scelta per potermi proteggere. Tanti miei amici hanno sofferto, Iva (Zaniccchi, ndr) mi ha chiamato tutti i giorni per spronarmi ad entrare soprattutto quando è stata colpita dal Coronavirus. Anche Arisa che abita di fronte a casa mia mi ha detto di andarci, per non parlare dei miei fan che non vedono l’ora di rivedermi al ‘Grande Fratello’ perciò alla fine, quando mi ha chiamato Alfonso (Signorini, ndr), dopo vari ripensamenti, soltanto ieri ho firmato il contratto e ho voluto subito annunciare la mia decisione ai miei tantissimi follower su Instagram“, ha raccontato qualche giorno fa all’Adnkronos.

‘

‘Ho vissuto questo momento con un’ansia, una tristezza e una depressione infinita e siccome non voglio essere sopraffatto dalla depressione ho chiamato un mio amico neurologo al quale ho spiegato la situazione e devo dire che mi è stato molto vicino. L’idea di non abbracciare più i miei amici, di non andare più a trovare mia sorella non più giovane che vive in Sicilia e i miei nipoti, mi fa soffrire moltissimo. Quando il Covid ha colpito anche il mio amico Chiambretti sono rimasto traumatizzato perché Piero per me non è soltanto quel genio che vediamo in televisione ma un fratello che mi ha dato dei suggerimenti straordinari durante la mia partecipazione al suo programma. In tre anni di lavoro insieme, lui è riuscito a cambiare la mia ‘pelle’ come nessuno aveva mai fatto, dai travestimenti alle canzoni che sceglieva per me -continua- perciò quando si è ammalato sono rimasto scioccato profondamente. So che quando entrerò nella Casa mi aspetta l’inferno -scherza- ma spero di portare il purgatorio, vorrei alleggerite tutto. Dentro ci sono ragazzi giovani che non ho mai visto e non so neanche che lavoro facciano. Ormai al ‘Gf Vip’ si parla solo di follower o di TikTok ma nessuno parla mai di un film o di qualcosa di culturale. Io sono un artista e dopo 40 anni di carriera penso di potergli insegnare molto. Magari canterò delle canzoni che i ragazzi non sanno neanche che esistono“, ha aggiunto.

“Non vedo nessuno e ho perso il conto di quanti tamponi ho fatto, sono controllatissimo, mi hanno fatto le analisi del sangue, entrerò come una bambina appena nata”, ha concluso Malgioglio, attualmente in isolamento in un alberfo in attesa del suo ingresso.