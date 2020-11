Coronavirus: Mattarella a Casellati e Fico, Parlamento centrale in lotta a pandemia

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Sottolineare la centralità delle due Camere nella lotta al Covid e la necessità di stimolare in questa sede il dialogo tra maggioranza e opposizione. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto porre questo tema al centro dell’attenzione dei presidenti del Senato, Elisabetta Casellati, e della Camera, Roberto Fico, incontrati oggi pomeriggio al Quirinale.

Un’esigenza della quale i vertici delle Assemblee di Palazzo Madama e Montecitorio hanno dimostrato di essere pienamente consapevoli. A questo punto sarà loro compito individuare iniziative, strumenti e sedi per tradurre in pratica questo auspicio.