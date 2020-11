Coronavirus, la rivelazione di Melissa Satta: “i primi 10 giorni li ho passati a letto, ho voluto vivere questo momento in riservatezza” [VIDEO]

Il coronavirus colpisce ancora una volta un personaggio famoso: a rivelare la sua positività, oggi, è stata Melissa Satta. L’ex velina di Striscia la Notizia e moglie di Kevin Prince Boateng ha postato oggi dei video su Instagram nei quali racconta di essere finalmente risultata positiva al tampone.

Sia la bella Melissa che il figlio Maddox hanno avuto il coronavirus: “Non ho voluto parlarne prima anche forse un po’ per scaramanzia, ho voluto vivere questo periodo in riservatezza, Maddox è stato bene, io un po’ meno, ho avuto febbre e tosse, ho dovuto prendere l’antibiotico. Sono ancora un pochino debole ma ora mi riprendo e torno da voi, ho un sacco di progetti da portare avanti. Adesso ricomincia un po’ tutto, non è un momento facile ma cerchiamo di andare avanti nel miglior modo possibile, non è stato facile stare in casa due settimane, stavo impazzendo, non mi potevo allenare, la prima settimana l’ho passata a letto ero stanchissima, dal decimo giorno ho ricominciato a vedere un po’ la luce, è stata un’epserienza, ma state attenti, bisogna stare attenti, non si sa come questo covid possa prendere il vostro corpo, dobbiamo stare attenti“, queste le parole della Satta.