Coronavirus, messa di Natale alle 22? Al Bano: “stiamo ancora più vicini all’orario di nascita di Gesù, meglio”

Negli ultimi giorni si parla tanto della possibilità di anticipare la messa della notte di Natale a causa del coprifuoco da rispettare in tutt’Italia. I parroci non si sono detti contrari, dichiarando che non esiste alcun tipo di problema, così come anche Al Bano, che non ha mai nascosto la sua fede, ha voluto mandare un messaggio positivo, spiegando che anticipare la messa non crea alcun danno. “E’ vero che esiste il fuso orario? E’ vero che in Israele sono un’ora più tardi rispetto a noi? E allora qual è il problema? Alle 22 stiamo ancora più vicini all’orario di nascita di Gesù, quindi anzi, direi che è meglio. Il Natale c’è e si deve festeggiare, ma onestamente credo che in questo modo si stia festeggiando anche nell’orario giusto“, ha affermato all’Adnkronos.

“Così si ottengono due cose: la precauzione e il rispetto delle regole per la salute, e il rispetto della storia. Io lo festeggio come sempre, alla mia maniera. Non cambierà niente. Ho una chiesetta qua da me, nella tenuta di Cellino, e come ogni anno ci riuniamo e facciamo una cosetta tra di noi. Sì, qui non ho il problema del covid e mi auguro che questo brutto virus non arrivi mai“, ha concluso.