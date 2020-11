Coronavirus: a Messina scatta l’ordinanza “anti babbiu”, scuole chiuse e divieto di stazionamento

“L’ordinanza anti babbiu“: il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha definito così il provvedimento che entra in vigore oggi e che prevede, tra le altre cose, la chiusura delle scuole sino al prossimo venerdì e lo stop alle attività economiche dalle 19, consentendo la consegna a domicilio sino alle 24.

“Non è un mestiere facile quello del Sindaco – afferma De Luca – soprattutto quando devi prendere decisioni per sopperire alle omissioni e disfunzioni di altre istituzioni e che causeranno comunque malcontento in una parte della comunità.

Ho cercato un punto di equilibrio mettendo in primo piano la tutela della salute.

Comprendo i disagi e stiamo cercando di alleviare le conseguenze di certe inderogabili decisioni.

Cerchiamo idealmente di stare uniti e guardare oltre questo tragico momento!”

De Luca ha riassunto infine “i punti cruciali dell’ordinanza:

1. Scuole chiuse fino al prossimo venerdì;

2. Attività economiche chiuse dalle ore 19:00 in poi;

3. Consegne a domicilio consentite fino alle ore 24:00;

4. Divieto di stazionamento nelle piazze e strade a qualunque ora;

5. Attività scolastiche in presenza garantite per gli studenti speciali.“