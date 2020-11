Coronavirus, oltre 52 milioni di contagi nel Mondo: negli USA nuovo record giornaliero, si teme la 3ª ondata

Sono oltre 52 milioni (52.069.683) i casi di contagio registrati nel mondo dall’inizio della pandemia di Coronavirus: lo riporta la John Hopkins University secondo i cui calcoli i decessi totali sono oltre 1,28 milioni (1.283.510).

Il Paese più colpito al mondo restano gli Stati Uniti, con oltre 10 milioni di casi e quasi 241mila vittime.

Negli Stati Uniti i contagi hanno raggiunto il record giornaliero di 140mila, con aumenti in tutti gli Stati.

Il numero totale dei decessi ha superato quota 240.000 e gli esperti temono che il Paese sia già entrato in una terza ondata. Secondo gli ultimi dati della JHU, i casi hanno raggiunto quota 10.398.467 negli USA.

Il secondo Paese al mondo con il maggior numero di casi, dopo gli Stati Uniti, è l’India, con 8.636.011, mentre le vittime ammontano a 127.571, meno dei 162.802 del Brasile, terzo Paese per casi, con 5.699.005. Il quarto Paese per numero di vittime è il Messico, con 96.430, seguito da 50.457 nel Regno Unito e da 42.953 in Italia.

Si contano 42.599 vittime in Francia e 40.105 in Spagna.

In termini di casi confermati, il Brasile è seguito da Francia (1.914.722), Russia (1.822.345), Spagna (1.417.709), Argentina (1.273.356) e Regno Unito (1.260.198), secondo la JHU.

La Germania ha registrato 21.866 nuovi casi confermati di Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del Robert Koch Institute. Si tratta di quasi 3.400 contagi in più rispetto al giorno precedente.

Il Paese ha registrato in totale 727.553 casi. Il numero di nuovi decessi nelle ultime 24 ore è 215, per un totale di 11.982.