Coronavirus: il Ministro della Salute brasiliano ricoverato in ospedale

Il Ministro della Salute brasiliano Eduardo Pazuello, positivo al Coronavirus, è stato ricoverato nell’Ospedale delle forze armate di Brasilia: “Il ministro resterà in ospedale solo come misura preventiva. Pazuello sta bene, in condizioni stabili e dovrà rimanere a riposo“, si spiega in un comunicato del Ministero della Salute.

Venerdì scorso, il ministro 57enne, iperteso e sovrappeso, è stato ricoverato con sintomi di disidratazione presso l’ospedale privato DF Star di Brasilia. Pazuello è il 12° Ministro a risultare positivo.