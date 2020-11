Coronavirus, Moderna annuncia: il vaccino è efficace al 94.5%

Moderna ha annunciato in un comunicato che il suo vaccino contro il Coronavirus ha una efficacia pari al 94.5%.

La scorsa settimana, Pfizer aveva annunciato per il suo vaccino un’efficacia del 90%.

Secondo i risultati preliminari della sperimentazione, il vaccino in via di sviluppo in collaborazione con l’Operazione Warp speed del governo USA è più facile da conservare e da trasportare. Dura fino a 30 giorni nei frigoriferi di casa e a temperatura ambiente fino a 12 ore, secondo quanto riporta la stampa internazionale. Rimane stabile a -20°C, temperatura di gran parte dei freezer domestici e delle farmacie fino a 6 mesi