Coronavirus, mutazioni nei visoni: anche in Svezia scoperti casi tra il personale dell’industria

Dopo la Danimarca, anche in Svezia è allarme per un ceppo mutato di coronavirus tra i visoni: un numero imprecisato di casi di Covid-19 è stato trovato in persone che lavorano nell’industria del visone in Svezia. A renderlo noto oggi è l’Agenzia svedese per la sanità pubblica.

“L’Istituto veterinario svedese, il Consiglio svedese dell’agricoltura e le unità locali di controllo delle infezioni stanno indagando congiuntamente se esiste una connessione tra i casi e il loro contatto con i visoni“, ha detto l’Agenzia in una dichiarazione ripresa dai media.