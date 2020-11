Coronavirus: a Natale in Spagna non più di 6 persone insieme

Il Governo spagnolo ha messo a punto il piano per Natale, raccomandando incontri con non più di 6 persone.

Nei giorni della vigilia di Natale e di Capodanno, sarà in vigore il coprifuoco, dalle 01:00 alle 06:00.

Negli incontri familiari si raccomanda di limitare la partecipazione ai conviventi.