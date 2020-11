Coronavirus, negazionisti a Torino: 2 portati in Questura

Due persone sono state portate in questura, a Torino, dopo essere andate a una manifestazione in piazza Castello senza indossare la mascherina: il provvedimento è stato preso perché entrambe si sono rifiutate di mostrare agli agenti i loro documenti. I due facevano parte di un gruppo che indossava pettorine con la scritta ‘Human Rights Defender”. Erano stati gli stessi manifestanti (era un’iniziativa organizzata da un cartello di ‘partite Iva’) a chiedere loro di allontanarsi.

La manifestazione, in piazza Castello, era stata organizzata dall’Alleanza delle partite Iva, un cartello di cui fanno parte dodici sigle di associazione di categorie (dai mercatali ai tassisti) per portare l’attenzione sul disagio provocato dalle misure anti Covid. Vi hanno partecipato circa mille persone, che hanno indossato la mascherina e rispettato il distanziamento. Ad un certo punto una decina di ‘negazionisti’, senza mascherina e con pettorine azzurre con la scritta ‘Human Rights Defender’, si sono mescolate ai presenti. Sono stati gli stessi manifestanti ad allontanarli, fra discussioni e momenti di tensione che hanno richiesto l’intervento della polizia. Due persone in pettorina non hanno voluto mostrare i loro documenti di identita’ e sono stati portati in Questura.