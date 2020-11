Coronavirus, cambio di rotta per New York: riaprono le scuole elementari

Il sindaco di New York Bill de Blasio è stato duramente criticato per aver deciso la chiusura delle scuole per far fronte all’emergenza coronavirus, consentendo invece l’apertura di molti esercizi commerciali. Ma ora con un improvviso cambio di rotta, ha annunciato la riapertura delle scuole elementari e la fine della didattica a distanza. La città, ha detto il sindaco, abbandonerà la soglia di positività ai test del 3 per cento, che era stata adottata per decidere la chiusura delle scuole.

L’obiettivo, ha spiegato, sarà quello di consentire alla maggior parte delle famiglie di mandare i figli a scuola cinque giorni a settimana, mettendo di fatto fine al cosiddetto sistema ibrido di didattica.