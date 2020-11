Coronavirus, anche la città di New York si arrende: da domani tutte le scuole chiuse

New York chiudera’ le scuole a partire da domani in seguito all’aumento dei casi di Covid-19. Lo annuncia il sindaco Bill de Blasio. “New York City ha raggiunto il 3% di test positivi sulla media settimanale. Sfortunatamente questo significa che gli edifici scolastici saranno chiusi da domani per cautela“, ha scritto in un tweet il sindaco, aggiungendo che “dobbiamo combattere una seconda ondata di Covid-19″.

Per New York, che ha il distretto scolastico pubblico piu’ grande degli Stati Uniti, si tratta di un duro colpo nell’ambito della riapertura decisa nei mesi scorsi.