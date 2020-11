Coronavirus, le news dal Mondo: il direttore dell’OMS in quarantena, il principe William infettato ad aprile, Trump minaccia di licenziare Fauci

Sono 46.509.232 in totale i contagi di Coronavirus registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.200.361, mentre le guarigioni sono 31.078.769.

Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato di essere in quarantena dopo essere entrato in contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus.

“Sono entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Sto bene e non ho sintomi, ma nei prossimi giorni sarò in quarantena, in linea con i protocolli dell’OMS, e lavorerò da casa,” ha scritto su Twitter Ghebreyesus.

Secondo una fonte di Kensington Palace citata sia dalla BBC che dal Sun, il principe William è stato contagiato ad aprile dal Coronavirus, ma la cosa è stata tenuta segreta: il contagio sarebbe avvenuto più o meno contemporaneamente a quello del padre Carlo, che invece lo ha reso noto pubblicamente. A decidere per la riservatezza nel caso di William – afferma la fonte – sarebbe stato lo stesso duca di Cambridge, 38 anni, sostenendo di non voler “allarmare la nazione” ulteriormente.

Il primogenito di Carlo e Diana non avrebbe manifestato sintomi significativi, limitandosi a restare isolato in quei giorni nella residenza di Anmer Hall, nel Norfolk, secondo le linee guida standard previste dal governo e sotto il controllo dei medici di corte.

Il presidente Donald Trump, che sta girando gli Stati Uniti in vista delle presidenziali, ha minacciato di licenziare il virologo numero uno, capo della task force della Casa Bianca contro il coronavirus, Anthony Fauci.

In violazione delle regole di coprifuoco imposte in Florida (non si può uscire dopo la mezzanotte), Trump ha risposto a uno slogan cantato dai suoi sostenitori che ripetevano “Caccia Fauci“: “Non lo dite a nessuno, ma fatemi aspettare poco dopo le elezioni. Grazie del consiglio“.