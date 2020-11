Coronavirus, situazione sotto controllo in Cina: pochissimi nuovi casi nelle ultime 24, tutti importati dall’estero

La Cina continua a stupire: proprio lì dove è scoppiata la pandemia del coronavirus, lo scorso dicembre, i numeri di nuovi casi continuano ad essere bassissimi, mentre nel resto del mondo si lotta ancora ogni giorno contro questo subdolo virus. Solo 12 sono stati i nuovi casi positivi in Cina nelle ultime 24 ore, tutti importati dall’estero, come precisato dalla Commissione nazionale per la sanità. Il numero totale di casi importati è arrivato a 3.735, 3.430 di questi dimessi dagli ospedali e uno solo in condizioni gravi e nessun decesso tra gli stranieri colpiti.