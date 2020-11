Coronavirus, il nuovo Dpcm invita a restare a casa. La soluzione arriva dai social: “se davate il bonus Playstation non ci sarebbe nessuno in giro”

Nonostante il nuovo Dpcm e le sue regole restrittive, le città, soprattutto nelle zone rosse, non sono apparse deserte negli ultimi giorni. In tanti continuano ad uscire, pur rispettando le norme di distanziamento ed indossando la mascherina, ma le ultime scelte del Governo non sono piaciute a molti, che hanno deciso di ignorarle.

Arriva dai social la soluzione… geniale! Un utente ha commentato una diretta del Premier Conte dandogli un consiglio preziosissimo per riuscire a far restare tutti a casa. “Se davate il bonus Playstation anzichè il bonus monopattini, tra una settimana non ci sarebbe più nessuno in giro“, si legge sui social. Un consiglio non del tutto sbagliato, in effetti: bonus biciclette e monopattini in un certo senso invogliano le persone ad uscire con i loro nuovi mezzi, mentre con la famosa console di videogiochi in tantissimi sarebbero rimasti a casa a giocare, soprattutto i più giovani.