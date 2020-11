Coronavirus, col nuovo Dpcm torna l’autocertificazione: il file .pdf da scaricare

L’Italia è divisa in tre zone: gialla, arancione e rossa per l’emergenza coronavirus. Il Premier Conte ha ufficializzato oggi, con una conferenza stampa, le norme del nuovo Dpcm, che entreranno in vigore da venerdì 6 novembre e dureranno fino ai primi di dicembre (salvo nuovi cambiamenti).

Ogni zona ha dei divieti specifici, in base alla gravità della situazione e, comunque, in tutte e tre le zone ci saranno delle limitazioni negli spostamenti. Per questo motivo torna la tanto ‘temuta’ autocertificazione. “L’autocertificazione è collegata al divieto di spostamento e questo va motivato con l’autocertificazione, nelle zone rosse vale per tutta la giornata”, ha dichiarato Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.