Coronavirus: nuovo test salivare per bimbi, è affidabile come il tampone

Un gruppo di esperti, coordinato da Gianvincenzo Zuccotti dell’Università Statale di Milano, ha sviluppato un test salivare molecolare per il Coronavirus (rileva il materiale genetico): è affidabile come il tampone nasofaringeo molecolare ma molto meno invasivo, e permette di rilevare anche i soggetti asintomatici o pre-sintomatici.

Il test è stato pensato per cercare di risolvere il problema della diagnosi del virus nei bambini, evitandogli il fastidio di ripetuti tamponi nel naso, ma funziona bene anche negli adulti.