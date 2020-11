Coronavirus: da oggi l’Austria entra in lockdown, stretta fino al 6 dicembre

Con l’obiettivo di rallentare i contagi di Coronavirus, da oggi l‘Austria entra in lockdown: le persone potranno lasciare le proprie case solo per fare la spesa, per svolgere lavori ritenuti essenziali, per fare esercizio o per aiutare chi ha bisogno di assistenza.

Ristoranti, negozi, parrucchieri e altri servizi saranno chiusi e le scuole pubbliche si sono organizzate con un programma di didattica a distanza.

Il cancelliere Sebastian Kurz ieri ha annunciato che il lockdown durerà fino al 6 dicembre e che “tutta la vita sociale e pubblica sarà ridotta al minimo“.

L’Austria registra più di 527 nuovi casi ogni 100mila residenti a settimana, più di 10 volte il tasso che le autorità ritengono sostenibile. Negli ultimi 7 giorni sono stati registrati 46.946 nuovi contagi.