Coronavirus: oggi oltre 58mila contagi in Francia

La Francia registra 58.046 nuovi casi di coronavirus. Lo ha annunciato il direttore della Sanità, Jerome Salomon, sottolineando che il paese ha raggiunto 1,6 milioni di casi dall’inizio dell’epidemia, primo paese europeo per numero di contagi.

Se non rispetteremo il confinamento, “la seconda ondata sarà maggiore e più lunga”, ha avvertito il ministro della Salute Olivier Veran, nella stessa conferenza stampa. Salomon ha riferito che il numero di decessi è arrivato a 39.037, con 363 nuovi morti. Nelle ultime 24 ore vi sono stati 3mila nuovi ricoveri per covid-19, di cui 447 in rianimazione.