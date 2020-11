Coronavirus: ok del governo a ordinanze più restrittive in Emilia-Romagna, Friuli e Veneto

In video collegamento, il Ministro della Salute Speranza ha informato i capi delegazione della maggioranza riguardo la situazione delle 3 regioni che stanno decidendo misure più restrittive.

Il confronto è in corso ma il Ministero della Salute, con il via libera di tutto il governo, avrebbe dato l’ok alle regioni orientate ad una nuova stretta, ovvero Emilia Romagna, Friuli e Veneto.