Coronavirus, Omceo Roma: “Liberiamo i medici da tamponi, ci sono gli infermieri”

“È arrivato il momento di liberare i medici dal fare i tamponi“. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Dire.

“Non possiamo tenere bloccato il personale medico per fare i tamponi, in questa fase credo sarebbe piu’ utile se i medici seguissero i pazienti a domicilio o nei Covid hotel – ha spiegato Magi – Dobbiamo liberare risorse mediche, i tamponi non sono un atto medico e possono essere eseguiti tranquillamente anche dagli infermieri. I tamponi, in particolar modo quelli rapidi, sono quasi dei ‘cotton fioc’ semplici da utilizzare”. Poi, si aspettano “anche i test salivari, che semplificheranno ulteriormente la situazione – ha aggiunto Magi – ma intanto, ribadisco, iniziamo a liberare il personale medico dal fare i tamponi. È preferibile che facciano le cure a domicilio o nei Covid hotel“. Quanto ai tamponi, ha concluso, bisogna “farne tanti e servono equipe di infermieri da diffondere sul territorio”.