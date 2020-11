Coronavirus, Oms: “Nuovo record con 657mila casi in 24 ore nel mondo, in Europa curva del contagio in discesa”

Nelle ultime 24 ore nel mondo sono state registrare oltre 657 mila nuove infezioni da Covid-19, un nuovo record che porta il totale a 53,1 milioni. Lo riferisce l’Organizzazione Mondiale per la Sanita’. I nuovi decessi sono 9.700, che portano il totale a 1,3 milioni. Le nazioni con piu’ casi totali rimangono Usa (10,4 milioni), India (8,7 milioni), Brasile (5,7 milioni) e Russia (1,9 milioni). Seguono Francia (1,8 milioni), Spagna (1,4 milioni) e Regno Unito (1,3 milioni), Paesi che nelle settimane scorse hanno superato in classifica nazioni latinoamericane come Peru’, Colombia e Messico, a testimonianza dell’aggravarsi della situazione nel vecchio continente.

Dopo le Americhe, con 22 milioni di casi, l’Europa rimane quindi l’area geografica piu’ colpita, con 14 milioni di casi e 300 mila nuove infezioni in 24 ore, sebbene la curva del contagio, segnala l’Oms, appaia in discesa.