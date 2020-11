Coronavirus: l’OMS ha registrato un nuovo record di contagi nelle ultime 24 ore

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato un nuovo record di contagi di Coronavirus Sars-CoV-2 in un singolo giorno.

L’OMS ha registrato ieri 581.679 casi in 24 ore a livello globale, 24mila in più rispetto al massimo segnato il 31 ottobre.

Dall’inizio della pandemia sono stati registrati 48,5 milioni di casi nel mondo.

In cifre assolute, i Paesi più colpiti sono USA, India e Brasile. Oltre 1,2 mln di persone sono morte finora di Covid-19, secondo l’OMS (eri sono stati conteggiati circa 8.900 decessi in 24 ore).