Coronavirus: ogni settimana on-line i dati del monitoraggio

Il ministero della Salute ogni settimana “pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai presidenti di Camera e Senato i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici”. Lo prevede, a quanto apprende l’ANSA, la norma di trasparenza voluta dal premier Conte e inserita la scorsa notte nel decreto Ristori bis, per rendere accessibili a tutti i dati sulla base dei quali vengono adottate le ordinanze che, come previsto dall’ultimo dpcm, collocano le Regioni nelle fasce gialla, arancione o rossa di misure anti Covid. La norma prevede inoltre che “i verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia” che si occupa del monitoraggio, siano “pubblicati per estratto” sul sito del ministero della Salute.