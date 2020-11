Coronavirus, Ornella Vanoni show: “col cazzo che voglio morire e se muoio, muoio con la ricrescita”

Nonostante il coronavirus non le manca il solito sarcasmo e la solita ironia: Ornella Vanoni sta benissimo e lo ha dimostrato ieri sera in diretta telefonica a Che Tempo che fa.

“L’Ornella è piena d’acciacchi ma non deve morire! Non vedo perché uno dopo 70 anni deve morire! Col cazzo che voglio morire, non voglio morire. Sto benissimo e non voglio morire!”, ha dichiarato parlando con Fazio e la Littizzetto.

“Cosa faccio una volta guarita dal coronavirus? Esco subito di casa, ho voglia di uscire e andare in giro. Non ne posso più di stare in casa. Fatemi uscire! Eh che palle con sto riposo, basta con sto riposo. E’ arrivato uno in casa che me l’ha attaccato, non lo so“, ha aggiunto.

“Se io mi sento male, di notte, non viene nessuno, muoio, carini eh! C’è una crescita imbarazzante, appena mi rimetto vado dal parrucchiere, poi vedremo. Se muoio muoio con la ricrescita. Ma quale tristezza. Ahh, poi volevo dire, tutti quelli che vengono invitati in televisione e dicono che il Covid non esiste, non invitateli più“, ha concluso.