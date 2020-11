Coronavirus, ottime notizie dalla Liguria: “Se trend continua, regione ‘gialla’ in 2 settimane, Rt pari a 1”

“Rispetto ai dati che hanno inserito la Liguria in zona arancione, tutti gli indicatori sono in miglioramento, direi che non vi e’ alcuna ipotesi di passaggio in zona rossa. Al contrario se i dati dovessero essere cosi’, prevedo seriamente di poter riportare la Liguria in zona gialla entro un paio di settimane“. Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera nel punto stampa sull’emergenza coronavirus.

“In Liguria scende l’incidenza del virus, in particolare a Genova ma anche negli altri capoluoghi. Si è invertita la tendenza. Siamo con un Rt sostanzialmente pari a 1 ma ovviamente non basta. Abbiamo però – ha sottolineato Toti – 18 pazienti in più nei nostri ospedali, anche se la pressione sui nostri pronto soccorso oggi è stata più modesta rispetto agli ultimi 10 giorni“.