Coronavirus, paziente morto nel bagno del Cardarelli: “video girato mentre i soccorritori prendevano una lettiga” [VIDEO]

Da ore ormai stanno facendo il giro del web le immagini shock del paziente, un sospetto caso Covid, morto in bagno all’ospedale Cardarelli di Napoli. L’uomo si trovava nell’area di Area Sospetti del pronto soccorso del Cardarelli, con probabile infezione da Covid-19 e per questo già in terapia, aveva chiesto di andare in bagno ma la sua lunga permanenza all’interno dei servizi ha insospettito il personale che facendo ‘irruzione’ nel bagno ha trovato il corpo dell’uomo senza vita.

L’ospedale, quindi, nega che l’uomo sia stato abbandonato al proprio destino: “A ritrovare il corpo è stato il personale dell’ospedale che ha notato l’eccessiva permanenza dell’uomo nella toilette . Il video è stato girato approfittando dell’allontanamento dei soccorritori andati a prendere una lettiga sulla quale adagiare il corpo“, si legge in una nota dell’ospedale secondo cui il video non mostra tutta la verità dei fatti. Non sono ancora noti i motivi del decesso dell’uomo.