Coronavirus, il Piemonte diventa zona arancione ma per “le scuole medie continua la didattica a distanza”

Il dpcm attualmente in vigore prevede per le zone gialle e arancioni la presenza a scuola per gli alunni di seconda e terza media. In Piemonte, il governatore Alberto Cirio predica prudenza in vista del passaggio domenica a zona arancione. “La zona arancione non e’ un traguardo, e’ un passaggio. Oggi ho riunito tutti gli epidemiologi e abbiamo deciso che per la seconda e terza Media in Piemonte continuera’ la didattica a distanza“, ha detto.

Cirio ha annunciato anche “misure anti assembramento soprattutto per i centri commerciali”. “Il sacrificio e’ doloroso e non deve essere sprecato – spiega al Tg3 Piemonte -. Vogliamo riaprire tutto e lo stiamo facendo, ma vogliamo riaprire per sempre e non possiamo permetterci di ripetere gli errori dell’estate“.