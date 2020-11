Coronavirus, Pier Francesco Pingitore: “Mi dispiace per la Calabria, ma lascio parlare gli esperti. Non voglio fare il virologo della domenica”

Dispiacere per la Calabria da una parte ma desiderio di dare la parola agli ”esperti veri” dall’altra, limitando il chiacchiericcio che accompagna l’evoluzione del Covid-19. E’ il messaggio da ‘calabrotto’ che Pier Francesco Pingitore, patron del Bagaglino, affida all’AdnKronos commentando il fatto che, nell’ambito delle misure adottate dal nuovo Dpcm per contrastare il coronavirus, la Calabria sia stata inserita tra le zone rosse.

”Mi dispiace per la Calabria – dice infatti Pingitore – ma tutti noi dovremmo parlare meno del virus anche perché non ne siamo in grado. Tutti ne dovrebbero parlare meno, anche i cosiddetti esperti, o la gente che non sa niente’‘. E’ questa quindi la posizione di Pingitore che ammette di non conoscere ‘‘nulla di quello che riguarda la pandemia. Allora non voglio fare il virologo della domenica come altri 40 milioni di italiani, per lo meno. Non so nulla di queste cose e non sono in grado di giudicare se il governo abbia fatto bene o male. Mi dispiace per la Calabria. Ma detto questo è inutile che discutiamo perché fingiamo di sapere che cosa sia l’Rt, fingiamo di sapere che cosa sia la trasmissibilità”.

“In realtà – argomenta Pingitore – non sappiamo niente perché dovremmo aver fatto un corso di virologia, dovremmo aver fatto degli studi. Nessuno li ha fatti, ma tutti chiacchierano per sentito dire e in questa maniera si aumenta il chiacchiericcio e anche la confusione mentale e si diffonde un senso di allarme permanente. Se la gente parlasse di meno, se i telegiornali diffondessero meno chiacchiere da parte anche di gente che non sa bene neanche cosa dice, sarebbe molto meglio. Questo è il mio messaggio da ‘calabrotto'”.