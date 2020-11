Coronavirus e riapertura delle piste da sci, Messner contrario: “giusto tenerle chiuse! Che non ripetano a Natale gli stessi errori dell’estate”

Negli ultimi giorni si parla tanto della possibile apertura degli impianti sciistici, chiusi a causa dell’emergenza coronavirus. E’ possibile una riapertura, rispettando però delle precise regole, ma c’è chi non si dice d’accordo. “La montagna non e’ solo discesa. Giusto tenere ora le piste chiuse“, queste le parole di Messner a La Repubblica. “Aspettiamo gennaio per riaprire piste e impianti, se gli indici di contagio lo consentiranno, non e’ una scelta: e’ un dovere. Ma deve essere chiaro che la montagna, anche in inverno, resta un universo di liberta’ immenso, sicuro e ricco di opportunita’. Le Alpi e l’Europa hanno la grande occasione per dimostrare che la montagna non e’ solo un’industria e che la Ue non e’ solo una somma di lobby statali. Io prego che oggi questi due mondi sappiano lottare contro il Covid con lungimiranza e unita’“, ha aggiunto l’alpinista prima di lanciare un appello sia a Roma che a Bruxelles affinchè “non ripetano a Natale gli errori commessi in primavera e in estate. Durante e dopo la prima ondata della pandemia Europa e Regioni si sono mosse in ritardo e in ordine sparso, anteponendo le pressioni economiche alle ragioni sanitarie. Il risultato e’ stata la riesplosione dei contagi. Simili sbagli non vanno ripetuti: il regalo piu’ bello che le istituzioni possono fare ai cittadini per le festivita’ e’ dare prova di aver messo a fuoco le priorita’. Prima salute e istruzione, poi tutto il resto“.