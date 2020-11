Coronavirus, scende a prendere la pizza dopo l’orario del coprifuoco e si ritrova i carabinieri sul pianerottolo: “apra o sfondiamo la porta”[VIDEO]

La situazione sta sfuggendo di mano e da tutt’Italia arrivano testimonianze legate all’emergenza coronavirus che lasciano di stucco. Nelle ultime ore è diventato virale sui social il video di una donna che si è improvvisamente ritrovata polizia, carabinieri e finanza sul pianerottolo di casa, perchè colpevole di essere scesa sotto casa, oltre l’orario del coprifuoco, per prendersi la pizza portata dal fattorino.

“Apra o le sfondiamo la porta. Apra, dobbiamo identificarla“, dicono le autorità alla donna, che riprende ogni singolo momento col suo telefono. La donna, contrariata dalle ‘minacce’ delle autorità, apre comunque il portone di casa per consegnare il suo documento. “Devo andare a mangiare, buonasera. Se questo è il lavoro, non vi dico certamente buon lavoro”, con questa frase poi saluta le persone che hanno fatto irruzione nel suo palazzo.

La donna era semplicemente scesa in pigiama e mascherina per andare incontro al fattorino della pizza che non trovava il suo palazzo: beh, se questo è un reato..