Coronavirus, la speciale iniziativa di una pizzeria di Bisceglie: le consegne a domicilio le fa.. Spiderman

L’emergenza coronavirus ha bisogno anche dei suoi eroi: non solo infermieri, medici e operatori sanitari, a regalare un sorriso ai più piccoli ci pensano proprio i veri supereroi. Sta facendo il giro del web infatti una bellissima foto che arriva da Bisceglie, dove un fattorino fa le consegne a domicilio della pizza travestito dall’Uomo Ragno.

“Abbiamo scelto di arruolare Spiderman per far sorridere i piu’ piccoli e perche’ per sconfiggere questo tremendo virus servono super eroi e sorrisi. I bambini restano sempre senza fiato al suo arrivo“, ha spiegato Gianni Leuci, 43enne pizzaiolo di Bisceglie (Bt).

“Rispettiamo sempre le norme anti contagio. A breve Spiderman ci aiutera’ a realizzare delle dirette Facebook in cui, oltre a spiegare come si fa la pizza, ricordera’ quali sono le misure anti contagio che dobbiamo tutti rispettare”, ha annunciato il pizzaiolo, padre di tre figli.

“Vivo tra i bambini da sempre e con mia moglie nella nostra pizzeria abbiamo da qualche anno, allestito spazi a misura di bambino in cui e’ possibile festeggiare i compleanni o trascorrere del tempo. Poi l’arrivo del coronavirus ha sconvolto le nostre vite e avendo tanto tempo libero ci siamo chiesti cosa potevamo fare per rendere un po’ meno pesanti le giornate che i piu’ piccoli sono costretti a trascorrere in casa“, ha aggiunto Gianni.

“In realta’ la prima scelta era ricaduta su Bumblebee dei Transformer ma significava portare in giro una struttura di tre metri: troppo scomodo. Cosi’ abbiamo pensato all’uomo ragno che potrebbe avere un aiuto da Ironman tra qualche giorno. Al momento siamo sotto organico, ho pochi ragazzi con me quindi ci diamo il cambio io e mio figlio. Ma aspetto che mia moglie si riprenda dal parto e poi arruolero’ lei nei panni di una principessa“, ha concluso.