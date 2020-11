Coronavirus, altra giornata drammatica in Polonia: 419 morti e 24.051 nuovi casi positivi

Con 419 morti e 24.051 nuovi casi positivi, in Polonia continua a crescere il trend della pandemia di Covid-19. Le persone attualmente positive nel Paese dell’Europa centro-orientale sono 388.468, i ricoverati in terapia intensiva 2.047. I numeri complessivi sono ancora molto lontani da quelli dei Paesi più colpiti dalla prima ondata, ma nell’ultimo mese la Polonia si è rivelato una delle aree più colpite al mondo anche a fronte del fatto che il numero dei tamponi non è particolarmente elevato quindi è verosimile che i reali casi positivi siano molti di più e che il dato totale sia enormemente sottostimato. Complessivamente dall’inizio della pandemia in Polonia sono stati rilevati 665.547 casi positivi, che ne fanno il 16° Paese al mondo. Tra questi, 267.580 sono guariti e 9.499 sono deceduti.